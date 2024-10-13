На территории Аллеи памяти защитников Украины могут построить двухэтажное здание: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение активистов.

Как известно, Аллею памяти защитников Украины в Киеве открыли 14 октября 2022 года. Аллея находится на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

К созданию и открытию аллеи присоединились благотворительный фонд "Надія", семья Данилова, семья Дубиль, Натальи Пушкаревой, Лицеистов Богуна,

Слончака Владимира, семья Ландарь, Цимбалюка Виталия, Елены Костенко,

Ландшафтной компании "Ева", "ТМ Центр газоных трав", Сидоренкоь Людмилы, Кривого Игоря, Арнаутовой Татьяны, Бойко Александра. В дальнейшем в содержании установленной Аллеи участвовали семья Чефранова Андрея Борисовича, семья Тимура Ткаченко, семья Ландарь, семья Дениса Лазурко, семья Олега Манолюка, ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС "РИ ГРУПП", ювелирный дом "СОВА", Адвокатское объединение "Ri Group", Страховая компания ARX, ICON beauty space, ПАО "Украинская пожарно-страховая компания", компания "Стройстандарт", Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Мирный город", ООО "ХАРВИНД", Компания Listan GmbH, Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Сокровищница нации" и наши Европейские партнеры "Medousa developers", "AR.Kiourtzides LLC", компания IVF Hartmann AG (Швейцария), семьи Maich и Kravarik.

По словам активистов, первые попытки разрушения аллеи начались 19 июля 2024 года путем завоза тяжелой техники на территорию заповедника с целью установления малой архитектурной формы, которая на самом деле является торговым двухэтажным зданием, размером 12 на 6,7 метра.

"При начальной подготовке установления торгового дома "МАФа" были совершены действия по уничтожению забора, разравнивание участка, в том числе поврежденные могилы, которые являются абсурдными и недопустимыми. На основании вызова семьями погибших, которых собралось более десяти, патрульной полиции было установлено отсутствие какой-либо помощи. каких разрешительных документов и открыто уголовное производство. О данных преступных действиях было сообщено следствие, административные учреждения и городские власти", - рассказывают активисты.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные обращения и сообщения о нарушении законодательства, - проявление неуважения к защитникам, 8 октября на заседании комиссии Киевского городского совета рассмотрено и удовлетворено заявление заместителя директора Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника (вых. от 01.10.2024 № 058/254-337) о возможности установки двухэтажного дома по адресу улица Дорогожицкая, 7 в г. Киеве, на земельном участке, который находится в постоянном пользовании заповедника.

"Установление любой малой архитектурной формы на прилегающей территории к Лукьяновскому кладбищу на улице Оранжерейной, на которой находится Аллея памяти защитников Украины, вызывает осуждение и сопротивление у общественных организаций, общественных деятелей, воинов, патриотов - у всех киевлян, также вызовет осуждение наших европейских партнеров", - добавляют активисты.