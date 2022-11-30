ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов, - мэр

Новина українською →
Северодонецк, Среда 30 ноября 2022 17:51
Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов, - мэр Фото: Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики плотно заминировали территорию вокруг оккупированного Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военной администрации Александра Стрюка.

"В жилых кварталах систематического разминирования не проводили - у домов месяцами лежат неразорванные снаряды", – заявил Стрюк.

По его словам, у коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближающейся линии фронта, именно поэтому территория вокруг города заминирована.

"Накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям", - объяснил Стрюк.

Также глава города заявил, что в ближайшее время можно ожидать хороших новостей от Вооруженных сил Украины.

Напомним, что российские оккупанты вывозят украденное имущество и автомобили из Северодонецка (Луганская область).

В селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область) продолжаются обыски среди населения. Часть людей, в которых происходили незаконные обыски, начала исчезать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Северодонецк Война в Украине
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию