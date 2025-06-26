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Територіальні амбіції Путіна більші за Україну? Що кажуть в ISW про заяву Трампа

Вашингтон, Четвер 26 червня 2025 06:03
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Територіальні амбіції Путіна більші за Україну? Що кажуть в ISW про заяву Трампа Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аналітики ISW підтверджують, що Росія готується до нового конфлікту. Не виключається, що це можу бути конфлікт з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Амбіції Путіна

Президент США Дональд Трамп припускає, що територіальні амбіції диктатора Володимира Путіна є більшими за окупацію українських територій, як про це каже військове керівництво США.

Трамп зазначив, що, на його думку, російський лідер хоче вибратися з цієї ситуації, бо "для нього це хаос". Глава Білого дому також зауважив, що Путін "помилявся" щодо свого вторгнення в Україну.

Оцінка ISW

Оцінки Інституту вивчення війни підтверджують, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО та створює умови для виправдання майбутньої агресії проти колишніх держав Радянського Союзу, що не входять до НАТО.

"ISW давно оцінює, що Росія готує своїх військових та суспільство до можливого майбутнього конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні, зокрема шляхом проведення військових реформ; інтеграції ветеранів до всіх рівнів російських органів влади та створення риторичних умов для виправдання майбутньої агресії проти НАТО", - йдеться у звіті.

В ISW спостерігають, як Кремль використовує ту саму риторику, яку він використовував проти України до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, щоб погрожувати державам НАТО.

Загроза війни РФ з НАТО

У середині 2024 року естонська розвідка повідомила, що Росія активно готується до нового воєнного конфлікту, який може включати зіткнення з НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також допустив можливість війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.

Також раніше міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії звернулися до союзників по НАТО з проханням негайно посилити заходи протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що новими жертвами режиму диктатора Володимира Путіна можуть стати країни Балтії або Польща.

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