Территориальные амбиции Путина больше Украины? Что говорят в ISW о заявлении Трампа

Аналитики ISW подтверждают, что Россия готовится к новому конфликту. Не исключается, что это могу быть конфликт с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Амбиции Путина

Президент США Дональд Трамп предполагает, что территориальные амбиции диктатора Владимира Путина больше оккупации украинских территорий, как об этом говорит военное руководство США.

Трамп отметил, что, по его мнению, российский лидер хочет выбраться из этой ситуации, потому что "для него это хаос". Глава Белого дома также отметил, что Путин "ошибался" относительно своего вторжения в Украину.

Оценка ISW

Оценки Института изучения войны подтверждают, что Россия готовится к будущему конфликту с НАТО и создает условия для оправдания будущей агрессии против бывших государств Советского Союза, не входящих в НАТО.

"ISW давно оценивает, что Россия готовит своих военных и общество к возможному будущему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ; интеграции ветеранов во все уровни российских органов власти и создания риторических условий для оправдания будущей агрессии против НАТО", - говорится в отчете.

В ISW наблюдают, как Кремль использует ту же риторику, которую он использовал против Украины до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, чтобы угрожать государствам НАТО.