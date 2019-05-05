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Терезу Мей звинуватили в порушенні конфіденційності переговорів по Brexit

Новини » Політика    05.05.2019 - 20:20
Терезу Мей звинуватили в порушенні конфіденційності переговорів по Brexit
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

У лейбористській партії заявили, що Мей порушила умови переговорів

Міністр фінансів тіньового кабінету лейбористів Джон Макдонелл повідомив, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей порушила умови переговорів, які веде її партія з парламентською опозицією щодо угоди Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Макдонелл заявив, що заради власних інтересів прем'єр-міністр поставила під загрозу зриву переговори про нову угоду з Brexit.

Така реакція була озвучена після того, як в британському тижневику The Sunday Times 5 травня з'явилася інформація про можливі умови компромісу, які Мей збирається запропонувати для того, що б отримати підтримку опозиційної партії.

"Ми працювали на умовах конфіденційності, як нас і просили. Ми не давали брифінгів перед ЗМІ. Тому факт того, що прем'єр-міністр порушила ці правила, викликає велике розчарування", - заявив Маклонелл.

Також він додав, що якщо Мей себе так веде, то він може зрозуміти, чому не вдалося домовитися з ЄС про пристойною угоді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС після Brexit. За словами Мей, вона готова піти на поступки Лейбористської партії і продовжити членство в Митному союзі і після виходу Британії з Європейського союзу.

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