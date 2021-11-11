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Терехова зарегистрировали мэром Харькова

Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова городским головой Харькова. За такое решение члены городской ТИК проголосовали единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание городской ТИК.

Как сообщила глава городского теризбиркома Елена Матвиенко, Терехов лично предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.

"Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса", - заявила она.

В дальнейшем Терехов должен принести мэру присягу на заседании Харьковского городского совета.

Напомним, Терехов победил на внеочередных выборах мэра Харькова. Его поддержали более 50% избирателей, что обеспечило ему победу в один тур.

Результаты выборов Харькова пытались оспорить наблюдатели и один из кандидатов, но суд обоим отказал.

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ХарьковИгорь Терехов