Терехова зарегистрировали мэром Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова городским головой Харькова. За такое решение члены городской ТИК проголосовали единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание городской ТИК .

В дальнейшем Терехов должен принести мэру присягу на заседании Харьковского городского совета.

"Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса", - заявила она.

Как сообщила глава городского теризбиркома Елена Матвиенко, Терехов лично предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.

Напомним, Терехов победил на внеочередных выборах мэра Харькова. Его поддержали более 50% избирателей, что обеспечило ему победу в один тур.

Результаты выборов Харькова пытались оспорить наблюдатели и один из кандидатов, но суд обоим отказал.