Терехова зареєстрували мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Ігоря Терехова міським головою Харкова. За таке рішення члени міської ТВК проголосували одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання міської ТВК .

"Розглянувши зазначену заяву, а також додані до неї документи Харківська міська територіальна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу", - заявила вона.

Як повідомила голова міського тервиборчкому Олена Матвієнко, Терехов особисто надав комісії необхідний пакет документів для його реєстрації мером міста.

Нагадаємо, Терехов переміг на позачергових виборах мера Харкова. Його підтримали понад 50% виборців, що забезпечило йому перемогу в один тур.

Результати виборів Харкова намагалися оскаржити спостерігачі та один з кандидатів, але суд обом відмовив.