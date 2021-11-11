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Терехова зареєстрували мером Харкова

Автор: Дмитро Левицький

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Ігоря Терехова міським головою Харкова. За таке рішення члени міської ТВК проголосували одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання міської ТВК.

Як повідомила голова міського тервиборчкому Олена Матвієнко, Терехов особисто надав комісії необхідний пакет документів для його реєстрації мером міста.

"Розглянувши зазначену заяву, а також додані до неї документи Харківська міська територіальна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу", - заявила вона.

Надалі Терехов повинен скласти присягу мера на засідання Харківської міської ради.

Нагадаємо, Терехов переміг на позачергових виборах мера Харкова. Його підтримали понад 50% виборців, що забезпечило йому перемогу в один тур.

Результати виборів Харкова намагалися оскаржити спостерігачі та один з кандидатів, але суд обом відмовив.

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ХарківІгор Терехов