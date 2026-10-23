"Це право кожного українця": Терехов закликав посилити державну підтримку медицини

Захід організували Асоціація прифронтових міст та громад, Харківська міська рада та ГО "Асоціація фармацевтів України".

"Держава має не просто гарантувати медичну допомогу, а й забезпечити людям реальну можливість лікуватися. Кожен українець повинен мати можливість звернутися до лікаря, отримати необхідну допомогу, придбати призначені медикаменти й не обирати між власним здоров'ям та найнеобхіднішими потребами родини", - наголосив Ігор Терехов.

За його словами, 44 із 49 комунальних медичних закладів Харкова зазнали пошкоджень унаслідок російської агресії. Прифронтові лікарні потребують додаткового захисту, резервного електро- і теплопостачання та особливого підходу до фінансування.

"Неможливо сьогодні застосовувати підхід, за якого ми будемо компенсувати всім однаково", - зазначив Терехов.

Окремою проблемою залишається відтік медичних і фармацевтичних працівників. Серед можливих способів утримати фахівців Терехов назвав доплати за роботу в умовах підвищеного ризику, страхування життя і здоров'я, компенсації та додаткові соціальні гарантії.

Він також наголосив на необхідності зберегти аптечну мережу у прифронтових населених пунктах.

"Якщо в невеликому населеному пункті є аптека, вона фактично підтримує життя громади. Якщо її не буде, люди можуть залишитися без доступу до необхідного лікування", - додав Терехов.

Серед пропозицій Асоціації - державна підтримка прифронтових аптек, зниження ПДВ із 7% до 5% на визначені категорії товарів і розширення програм компенсації вартості ліків.

Президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська наголосила, що пацієнтам необхідно забезпечити безперервний шлях від діагностики та обстеження до лікування й подальшого медичного нагляду.

"Люди деморалізовані, вони втрачають кошти, роботу. На місцевому рівні без державної підтримки проблему медичної допомоги для них вирішити не можна", - зазначила Ольга Голубовська.

На її думку, потрібно вдосконалювати механізми залучення державних коштів до медичних програм.

"Важливо, щоб ці витрати належним чином враховувалися у фінансуванні, а не покривалися коштом зарплат медичних працівників", - додала вона.

За підсумками круглого столу підготували резолюцію з рекомендаціями щодо підтримки медпрацівників, захисту інфраструктури та доступності лікування і ліків.

Після узгодження документ направлять Кабінету міністрів, Міністерству охорони здоров'я, НСЗУ та профільним комітетам Верховної Ради. Пропозиції передбачають, зокрема, фінансування відповідних заходів у державному бюджеті на 2027 рік.