"Это право каждого украинца": Терехов призвал усилить государственную поддержку медицины

Мероприятие организовали Ассоциация прифронтовых городов и громад, Харьковский городской совет и ОО "Ассоциация фармацевтов Украины".

"Государство должно не просто гарантировать медицинскую помощь, но и обеспечить людям реальную возможность лечиться. Каждый украинец должен иметь возможность обратиться к врачу, получить необходимую помощь, приобрести назначенные медикаменты и не выбирать между собственным здоровьем и необходимыми потребностями семьи", - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, 44 из 49 коммунальных медицинских учреждений Харькова получили повреждения в результате российской агрессии. Прифронтовые больницы нуждаются в дополнительной защите, резервном электро- и теплоснабжении и особом подходе к финансированию.

"Невозможно сегодня применять подход, при котором мы будем компенсировать всем все равно", - отметил Терехов.

Отдельной проблемой остается отток медицинских и фармацевтических работников. Среди возможных способов удержать специалистов Терехов назвал доплаты за работу в условиях повышенного риска, страхование жизни и здоровья, компенсации и социальные гарантии.

Он также отметил необходимость сохранить аптечную сеть в прифронтовых населенных пунктах.

"Если в небольшом населенном пункте есть аптека, она фактически поддерживает жизнь громады. Если ее не будет, люди могут остаться без доступа к необходимому лечению", - добавил Терехов.

Среди предложений Ассоциации - государственная поддержка прифронтовых аптек, снижение НДС с 7 до 5% на определенные категории товаров и расширение программ компенсации стоимости лекарств.

Президент ОО "Всеукраинская ассоциация инфекционистов" Ольга Голубовская подчеркнула, что пациентам необходимо обеспечить непрерывный путь от диагностики и обследования до лечения и последующего медицинского надзора.

"Люди деморализованы, они теряют средства, работу. На местном уровне без государственной поддержки проблему медицинской помощи для них решить нельзя", - отметила Ольга Голубовская.

По ее мнению, нужно усовершенствовать механизмы привлечения государственных средств в медицинские программы.

"Важно, чтобы эти расходы должным образом учитывались в финансировании, а не покрывались за счет зарплат медицинских работников", - добавила она.

По итогам круглого стола подготовили резолюцию с рекомендациями по поддержке медработников, защите инфраструктуры и доступности лечения и лекарств.

После согласования документ будет направлен Кабинету министров, Министерству здравоохранения, НСЗУ и профильным комитетам Верховной Рады. Предложения предусматривают, в частности, финансирование соответствующих мер в государственном бюджете на 2027 год.