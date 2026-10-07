АПМГ пропонує додатково спрямувати 32 млрд грн на освіту в держбюджеті-2027, - Терехов

Очільник АПМГ Ігор Терехов обговорив з освітянами потреби галузі та пропозиції прифронтових громад до державного бюджету на 2027 рік. Зокрема, Асоціація пропонує додатково спрямувати 32 млрд грн на освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ).

Серед ключових питань - гідна оплата праці педагогів, фінансування безпечного навчання та підтримка дітей, які переживають війну й вимушене переміщення.

За словами Ігоря Терехова, Асоціація прифронтових міст та громад запропонувала додатково передбачити в державному бюджеті 32 млрд грн на освіту.

З них:

25 млрд грн — на збільшення освітньої субвенції для оплати праці педагогів;

5 млрд грн — на зарплати працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької та професійної освіти;

2 млрд грн — на облаштування укриттів.

"32 млрд гривень – це справді великі кошти. Але якщо ми вкладаємо їх в освіту, ми отримуємо значно більше, ніж просто профінансовані школи, гідні зарплати вчителів чи укриття", - заявив Терехов.

Він зауважив, що на прифронтових територіях це можливість зберегти нормальне життя: щоб учителі залишалися працювати, діти – вчитися, а родини – не були змушені виїжджати в пошуку кращого майбутнього для своїх дітей.

"І водночас – це інвестиція в майбутнє всієї країни. Бо ті, хто сьогодні сидять за шкільною партою, через 10-15 років будуть розвивати Україну, створювати бізнеси, лікувати, навчати, проєктувати та керувати державою", - пояснив він.

Тому, підкреслив голова АПМГ, це не просто додаткові видатки на освіту, а кошти, які сьогодні допомагають зберегти прифронтові громади, а завтра працюватимуть на майбутнє всієї України.

Зарплати педагогів та безпека навчання

АПМГ також пропонує, щоб із 1 вересня 2027 року посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії становив не менше двох мінімальних заробітних плат.

"Будемо далі відстоювати ці питання, бо вони важливі для галузі освіти, особливо для прифронтових міст", – наголосив очільник АПМГ.

Окремо під час зустрічі говорили про безпеку навчання в Харкові та інших містах, які страждають через російські обстріли. Повноцінне очне навчання в таких умовах залишається складним, тому місто розвиває мережу безпечних освітніх просторів.

Наразі в Харкові працюють 24 такі локації, зокрема 10 підземних шкіл, а також облаштовані для навчання станції метрополітену. Водночас, за словами Терехова, місту необхідно побудувати ще близько 10 підземних шкіл, щоб значно більше дітей могли навчатися очно.

"Якщо не буде таких безпечних просторів, багато людей поїде звідси. Тому пріоритет сьогодні - продовжувати будівництво підземних шкіл", — сказав Терехов.

Також мер розповів про ініціативи щодо можливості повторного складання НМТ та вступу дітей з прифронтових громад до вишів через підготовчий "нульовий курс" з подальшим складанням тесту.

Психосоціальна підтримка дітей

Під час зустрічі освітяни також порушили питання розширення мережі центрів, які надають психосоціальну та корекційну підтримку дітям.

Ігор Терехов підтримав цю пропозицію та зазначив, що місто готове передбачити необхідне фінансування.

"Це дуже важливо. Ми сьогодні чудово бачимо, в якому стані перебувають діти, зокрема ті, які пережили вимушене переміщення. Я дуже хочу, щоб ви допомагали їм пройти цей шлях і повернутися до нормального життя", — зазначив голова АПМГ.

В Асоціації наголошують, що для прифронтових громад освіта сьогодні означає збереження людського потенціалу громад, підтримку родин і створення умов, за яких люди можуть залишатися та будувати майбутнє у своїх містах.