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Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові: дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція не працюють

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація в ніч на 11 квітня вдарила по енергетичній інфраструктурі Харкова. В результаті цього не працюють дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

"Вночі були дуже серйозні обстріли енергетичної інфраструктури Харкова. І тієї ТЕЦ, яка теж заживляє Харків. Було обстріляно дві ТЕЦ. Наслідки дуже серйозні, бо вони припинили забезпечення міста. Також була обстріляна трансформаторна підстанція, яка теж зараз не працює. Тому зранку був серйозний дефіцит електропостачання і ми зранку не змогли запустити метрополітен", - розповів він.

За йог словами, вдень вдалося запустити роботу метро у місті, однак все ще можуть бути перебої з електропостачанням. Він пояснив, що у системі не вистачало напруги, тому доводилося декілька разів зупиняти метрополітен.

"Крім того, були запроваджені графіки відключень електропостачання житлових будинків. Сьогодні обленерго і "Укренерго" намагаються витримувати ці графіки, але є певні збої, тому що не вистачає напруги в енергосистемі", - підкреслив він.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, вночі російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього вони застосовували дрони-камікадзе "Шахед" та ракети.

Зокрема, під атакою була Харківська область. Усього по ній було завдано щонайменше десять ударів. Головною ціллю атаки стали енергетичні об'єкти, у регіоні понад 200 тисяч абонентів залишились без електропостачання.

Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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