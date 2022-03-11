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Терехов о ситуации в Харькове: все время идут обстрелы жилых массивов

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Харьков, Пятница 11 марта 2022 21:02
Терехов о ситуации в Харькове: все время идут обстрелы жилых массивов Фото: Мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как город живет под постоянными обстрелами и атаками оккупантов на жилые массивы. Он сообщил, что попытки прорваться в Харьков российские войска не прекращают.

Об этом мэр Харькова ИгорьТерехов рассказал в интервью для РБК-Украина.

Ситуация с обстрелами в Харькове

Терехов отметил, что ситуация в городе очень напряженная. Обстрелы почти все время не прекращаются и больше всего достается именно жилым районам города. Сильно стреляют по Горизонту, Рогани, району завода ХТЗ.

Вторая зона обстрела – это Пятихатки. Оттуда удалось частично эвакуировать людей.

Также Терехов сообщил, что попытки россиян прорваться в город не прекращаются.

"Эти попытки не прекращаются. Нас регулярно обстреливают с самолетов и оружия, с земли. И наши войска стоят насмерть, отстаивая город Харьков", - подчеркнул мэр.

Ситуация с водоснабжением и электричеством

"То, что касается этих 400 домов – как вы сами понимаете, там невозможно сегодня находиться. В остальные части города мы воду подаем, ремонтируем, потому что водопроводы также разбивают снарядами", - рассказал Терехов.

Он сообщил, что был пробит водопровод 1200 мм и коммунальщики его починили, несмотря на то, что летали снаряды и рядом разрывались.

"Сегодня он функционирует. Мы подаем воду практически неограниченно. Только перекрываем там, где сегодня люди не живут и где дома разрушены", - добавил мэр.

Также он рассказал и о ситуации с электроснабжением в Харькове.

"То, что касается электроснабжения, то могу сказать, что сегодня очень много снарядов прилетело в наши трансформаторные подстанции. Но невзирая на все это, мы переключаемся, ремонтируем вместе с облэнерго. И на сегодня есть электроснабжение в городе Харькове", - добавил Терехов.

Ситуация с медикаментами и продуктами

По словам Игоря Терехова, город сейчас получает большую гуманитарную помощь по линии Офиса президента, Кабинета министров и выразил за это благодарность.

"Кроме того, я обратился к мэрам других городов Украины и к нам отовсюду поступает гуманитарная помощь. Обратился к мэрам наших городов-побратимов, просто к партнерам города Харькова в других уголках мира – не только Европы. И отовсюду нам также идет гуманитарная помощь. Когда эти грузы приходят, мы это все, так сказать, с колес сразу раздаем людям", - сообщил мэр.

Напомним, ранее мы показывали, как живут люди в харьковском метро.

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