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Харьков под авиаударами. Как живут люди в харьковском метро

Новина українською →
Харьков, Пятница 11 марта 2022 18:12
Харьков под авиаударами. Как живут люди в харьковском метро Харьковчане с домашними питомцами укрываются в метро от авиаударов (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

Тысячи харьковчан в результате вражеских атак над Харьковов вынуждены покинуть свои дома, переместившись в бомбоубежища. Для многих харьковское метро стало вторым домом.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.

Уже 16-й день Украина защищается от российских оккупантов. Путинские войска непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать мирное население.

Харьков под авиаударами. Как живут люди в харьковском метро

Последствия авиаудара в жилом районе возле станции метро "Харьков" (фото: GettyImages)

Массовые авиаудары авиация РФ регулярно наносит по жилым кварталам Харькова. В городе полностью разрушено более 400 домов, многие горожане остались без крова над головой. Жители вновь обстрелянных районов вынуждены прятаться в бомбоубежищах, неделями жить в городской подземке вместе с маленькими детьми и домашними питомцами.

Харьковчане прячутся от авиабомб в городской подземке (фото: GettyImages)

Российские оккупанты 10 марта продолжили обстреливать город, в результате чего был поврежден газопровод и коммуникации тепловых сетей. Из-за этого треть жителей города осталась без газа, более 300 домов без тепла.

Харьковчане прячутся от авиабомб в городской подземке (фото: GettyImages)

Отмечается, что по состоянию на 10 марта Харьков понес масштабные потери в инфраструктуре города, большинство разрушений можно будет устранить только после окончания боевых действий.

Последствия обстрелов жилых кварталов Харькова 10 марта (фото: GettyImages)

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