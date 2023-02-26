ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Терехов назвав кількість зруйнованих російськими обстрілами будинків у Харкові

Новость на русском →
Харків, Неділя 26 лютого 2023 13:14
Терехов назвав кількість зруйнованих російськими обстрілами будинків у Харкові Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти своїми обстрілами зруйнували більше 5 тисяч будинків у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою", - сказав він.

Терехов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків'янам, які залишились без житла.

За його словами, за минулий рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни обстріляли об’єкти інфраструктури Харкова.

Вчора загарбники обстріляли Куп'янськ. Внаслідок атаки постраждала пенсіонерка та пошкоджені будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Ігор Терехов
NEWS
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни