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Терехов назвал количество разрушенных российскими обстрелами домов в Харькове

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Харьков, Воскресенье 26 февраля 2023 13:14
Терехов назвал количество разрушенных российскими обстрелами домов в Харькове Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты своими обстрелами разрушили более 5 тысяч домов в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Очень большие разрушения нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тысяч разрушенных домов. 500 из них совсем не подлежит восстановлению. Хочу сказать, что на сегодня 150 тысяч харьковчан находятся без крыши над головой", - сказал он.

Терехов отметил, что город предоставляет общежития тем харьковчанам, которые остались без жилья.

По его словам, за прошлый год удалось отстроить 136 домов, 66 из них были с очень тяжелыми повреждениями.

Напомним, 22 февраля россияне обстреляли объекты инфраструктуры Харькова.

Вчера захватчики обстреляли Купянск. В результате атаки пострадала пенсионерка и повреждены дома.

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харков Игорь Терехов
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