Тереблянське родовище вийшло з конфлікту і хоче замінити "Артемсіль" у технічному сегменті

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Відновлення роботи: восени 2025 року підприємство повернулося до роботи й розпочало поставки технічної солі українським компаніям

Рішення Держгеонадр: робоча група відомства залишила спецдозвіл чинному надрокористувачу

Плани: у 2026 році родовище планує вийти на проєктний показник у 450 тисяч тонн солі на рік, що закриє внутрішній дефіцит.

У 2024 році компанія ТОВ "Катіон Інвест", яка володіє спецдозволом на видобування солі на Тереблянському родовищі, призупинила роботу через корпоративний конфлікт.

Однак вже минулої осені підприємство розпочало поставки технічної солі, підтвердив у коментарі РБК-Україна директор "Катіон Інвест" Сергій Кондратьєв. Зараз українські компанії активно закуповують тереблянську сіль на сезон 2026–2027 років.

"У листопаді 2025 року нас намагалися рейдерськи захопити. Незаконно змінили директора – поставили колишнього депутата Прилуцької міськради, людину, підконтрольну Омельяненко. І той одразу продав спецдозвіл на користування надрами якійсь компанії з Прилук", – зазначив РБК-Україна Сергій Кондратьєв.

Утім, сторона співвласника Ігоря Герея (5% частки), що пов’язана з Оксаною Омельяненко (45% частки через АТ "ЗНВКІФ "Юкон""), заперечує звинувачення в рейдерстві.

Вони стверджують, що зміна директора в листопаді 2025 року була законною через системні порушення Сергія Кондратьєва, які призвели до боргів, зупинки видобутку та техногенних ризиків.

На їхню думку, призначення Олександра Прозура мало розблокувати роботу підприємства.

Спробу відчуження спецдозволу у грудні 2025 року сторона Омельяненко–Герея не коментувала. Утім, робоча група Держгеонадр у підсумку відмовила в зміні користувача через податковий борг та недостовірні дані.

"Мене поновили на посаді через антирейдерську комісію Мін'юсту, переоформлення спецдозволу я заблокував", – пояснив РБК-Україна Сергій Кондратьєв.

Тереблянске родовище має значні запаси кам'яної солі: 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2. Особливість місцевої солі полягає у низькій ціні, завдяки високій плавильній здатності.

"Тереблянська сіль має плавильну здатність 16 – це означає, що один кілограм розплавляє 16 кілограмів льоду. Для порівняння, в єгипетської солі цей показник близько 5. Тобто нашої солі треба втричі менше", – пояснює Кондратьєв.

У 2026 році підприємство планує вийти на проєктну потужність 450 тисяч тонн на рік.

Повне відновлення роботи на Тереблянському родовищі дозволить не лише закрити дефіцит технічної солі в Україні, а й суттєво покрити попит на харчову. Про це розповіли РБК-Україна в Національній асоціації добувної промисловості (НАДПУ).