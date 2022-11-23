Теракти та дискредитація. У Зеленського пояснили тактику Росії

Росія планує теракти у Білорусі та Бєлгороді, аби звинуватити Україну. Крім того, ворог має намір дискредитувати нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, російське керівництво хоче втягнути Білорусь у війну проти України і підштовхнути на вторгнення. Для цього у Білорусі можуть бути проведені теракти.

Крім того, Кремль, ймовірно, готує провокації у Бєлгороді, аби підвищити підтримку війни серед росіян. Подоляк додав, що РФ продовжує інформаційні кампанії про ув'язнених з метою дискредитації України.

"Пам’ятайте: це Росія почала цю війну, руйнує міста, вбиває людей", - підкреслив радник голови ОП.