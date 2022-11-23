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Теракты и дискредитация. У Зеленского объяснили тактику России

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Киев, Среда 23 ноября 2022 12:38
Теракты и дискредитация. У Зеленского объяснили тактику России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия планирует теракты в Беларуси и Белгороде, чтобы обвинить Украину. Кроме того, враг намерен дискредитировать нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, российское руководство хочет втянуть Беларусь в войну против Украины и подтолкнуть на вторжение. Для этого в Беларуси могут быть совершены теракты.

Кроме того, Кремль, вероятно, готовит провокации в Белгороде, чтобы повысить поддержку войны среди россиян. Подоляк добавил, что РФ продолжает информационные кампании о заключенных с целью дискредитации Украины.

"Помните: это Россия начала эту войну, разрушает города, убивает людей", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, аналитики ISW предполагают, что в Кремле планируют провокации под "чужим флагом" в Белгородской области, чтобы возобновить общественную поддержку войны.

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