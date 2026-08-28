Теракти 11 вересня - більше не теракти: суспільний мовник Канади CBC отримав "темник"

Канадська суспільна телекомпанія CBC підготувала внутрішні рекомендації для журналістів напередодні 25-ї річниці нападів 11 вересня 2001 року. У них співробітникам прямо рекомендують не називати події "терористичними атаками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Toronto Sun .

Натомість журналістам національного мовника дозволяється описувати самі факти та наслідки атаки на США. Такий підхід уже викликав критику з боку канадських політиків.

Зокрема, у внутрішньому меморандумі CBC, який потрап до рук колег інших канадських видань, рекомендується зазначати, що викрадення літаків призвели до катастроф у Вашингтоні, Пенсильванії та на Мангеттені, а Всесвітній торговий центр був зруйнований.

Що пояснюють у CBC

Меморандум був підписаний ініціалами "ББ". Toronto Sun ідентифікувала автора як Басема Бошру - старшого директора CBC News із питань журналістських стандартів та громадської довіри. Копію документа отримали й інші канадські медіа.

У CBC заявили, що ця рекомендація відповідає давній редакційній політиці компанії щодо використання слів "терорист" і "тероризм".

Представниця CBC зі зв'язків із громадськістю Керрі Келлі пояснила, що телекомпанія вважає за краще використовувати такі визначення із зазначенням того, кому саме вони належать.

За її словами, завдання журналістів полягає в тому, щоб точно й детально повідомляти факти злочинів, передавати масштаб насильства, цитувати постраждалих та наводити оцінки посадовців і експертів.

У CBC вважають, що самі журналісти не повинні визначати конкретні групи як терористів або окремі дії як тероризм.

"Ми є свідками", - заявила Келлі.

У компанії пояснюють таку позицію тим, що слова "терорист" і "тероризм" є надто навантаженими політичним та емоційним змістом і тому, на думку CBC, можуть заважати журналістській роботі.

У CBC вже виникали суперечки через цю політику

Редакційний підхід телекомпанії раніше також ставав предметом критики. Зокрема, питання виникали щодо висвітлення CBC нападів в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.

Того року головний редактор і генеральний менеджер CBC Броді Фенлон заявляв, що журналісти мають "проявляти надзвичайну обережність", перш ніж використовувати слова "терорист" або "тероризм".

Канадські політики розкритикували CBC

Депутатка від Консервативної партії Канади Рейчел Томас назвала рекомендації телекомпанії "ганебними".

Вона заявила, що відмова називати напади терористичним актом є неповагою до жертв, їхніх родин, людей, які вижили, та рятувальників.

Водночас у CBC наполягають: компанія не заперечує самих фактів нападів, а лише дотримується редакційного принципу, за яким терміни "терорист" і "тероризм" журналісти не повинні використовувати як власну характеристику події.

Що сталося 11 вересня 2001 року

Напади 11 вересня 2001 року стали однією з найбільших терористичних атак в історії США. Того дня 19 викрадачів захопили чотири пасажирські літаки.

Два літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак атакував Пентагон поблизу Вашингтона, а четвертий розбився в Пенсильванії після того, як пасажири та члени екіпажу спробували чинити опір викрадачам.

Унаслідок нападів загинули майже 3000 людей.