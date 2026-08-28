Дрони атакували ТЕС у Щасті, окуповані Донеччина й Луганщина лишились без світла
На тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей стався повний блекаут після атаки безпілотників. Загорілася теплова електростанція в місті Щастя Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що за станція постраждала
Луганська теплова електростанція, відома також як колишня Ворошиловградська ДРЕС, розташована в місті Щастя поблизу Луганська.
Вона має шість діючих і два законсервовані енергоблоки, що вже вичерпали свої проєктні ресурси, і забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електроенергії.
До повномасштабного вторгнення станція входила до складу ДТЕК Східенерго. Після окупації регіону російська адміністрація повідомляла про "націоналізацію" підприємства та намір інвестувати в його реконструкцію понад 2,1 мільярда рублів.
Фото: пожежа на Луганській ТЕС (t.me/exilenova_plus)
Однак уже у 2024 році станція перестала існувати як самостійний об'єкт і перейшла у власність новоствореного акціонерного товариства.
Окупаційна адміністрація так і не розкрила особи "інвесторів" і не коментувала непрозору схему передачі багатомільярдного активу приватній компанії, чиї власники приховані реєстратором.
Удари по об'єктах на окупованих територіях Донбасу відбувалися й раніше. Ще у травні Повітряні сили ЗСУ ракетами Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області - командний пункт та вузол зв'язку російських військ, що мало послабити систему управління окупантів.
На тлі затяжної окупації занепадають й інші об'єкти регіону - зокрема, перший домашній стадіон донецького "Шахтаря" фактично перетворився на звалище, простоявши без догляду 12 років.