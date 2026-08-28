ua en ru
Пт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони атакували ТЕС у Щасті, окуповані Донеччина й Луганщина лишились без світла

02:54 28.08.2026 Пт
2 хв
Станція забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електриці
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували ТЕС у Щасті, окуповані Донеччина й Луганщина лишились без світла Фото: На окупованій частині Донбасу стався повний блекаут (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей стався повний блекаут після атаки безпілотників. Загорілася теплова електростанція в місті Щастя Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що за станція постраждала

Луганська теплова електростанція, відома також як колишня Ворошиловградська ДРЕС, розташована в місті Щастя поблизу Луганська.

Вона має шість діючих і два законсервовані енергоблоки, що вже вичерпали свої проєктні ресурси, і забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електроенергії.

До повномасштабного вторгнення станція входила до складу ДТЕК Східенерго. Після окупації регіону російська адміністрація повідомляла про "націоналізацію" підприємства та намір інвестувати в його реконструкцію понад 2,1 мільярда рублів.

Дрони атакували ТЕС у Щасті, окуповані Донеччина й Луганщина лишились без світлаФото: пожежа на Луганській ТЕС (t.me/exilenova_plus)

Однак уже у 2024 році станція перестала існувати як самостійний об'єкт і перейшла у власність новоствореного акціонерного товариства.

Окупаційна адміністрація так і не розкрила особи "інвесторів" і не коментувала непрозору схему передачі багатомільярдного активу приватній компанії, чиї власники приховані реєстратором.

Удари по об'єктах на окупованих територіях Донбасу відбувалися й раніше. Ще у травні Повітряні сили ЗСУ ракетами Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області - командний пункт та вузол зв'язку російських військ, що мало послабити систему управління окупантів.

На тлі затяжної окупації занепадають й інші об'єкти регіону - зокрема, перший домашній стадіон донецького "Шахтаря" фактично перетворився на звалище, простоявши без догляду 12 років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Луганськ Донецьк ТЕС
Новини
У НБУ розповіли про минулі перевірки Sense Bank та порушення
У НБУ розповіли про минулі перевірки Sense Bank та порушення
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають