Дрони атакували ТЕС у Щасті, окуповані Донеччина й Луганщина лишились без світла

На тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей стався повний блекаут після атаки безпілотників. Загорілася теплова електростанція в місті Щастя Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що за станція постраждала

Луганська теплова електростанція, відома також як колишня Ворошиловградська ДРЕС, розташована в місті Щастя поблизу Луганська.

Вона має шість діючих і два законсервовані енергоблоки, що вже вичерпали свої проєктні ресурси, і забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електроенергії.

До повномасштабного вторгнення станція входила до складу ДТЕК Східенерго. Після окупації регіону російська адміністрація повідомляла про "націоналізацію" підприємства та намір інвестувати в його реконструкцію понад 2,1 мільярда рублів.

Фото: пожежа на Луганській ТЕС (t.me/exilenova_plus)

Однак уже у 2024 році станція перестала існувати як самостійний об'єкт і перейшла у власність новоствореного акціонерного товариства.

Окупаційна адміністрація так і не розкрила особи "інвесторів" і не коментувала непрозору схему передачі багатомільярдного активу приватній компанії, чиї власники приховані реєстратором.