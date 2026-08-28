Теракты 11 сентября - больше не теракты: общественный вещатель Канады CBC получил "темник"

Канадская общественная телекомпания CBC подготовила внутренние рекомендации для журналистов в канун 25-й годовщины нападений 11 сентября 2001 года. В них сотрудникам прямо рекомендуют не называть события "террористическими атаками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toronto Sun.

В то же время журналистам национального вещателя разрешается описывать сами факты и последствия атаки на США. Такой подход вызвал критику со стороны канадских политиков.

В частности, во внутреннем меморандуме CBC, попавшем в руки коллег других канадских изданий, рекомендуется отмечать, что угон самолетов привел к катастрофам в Вашингтоне, Пенсильвании и на Манхеттене, а Всемирный торговый центр был разрушен.

Что объясняют в CBC

Меморандум был подписан инициалами "ББ". Toronto Sun идентифицировала автора как Басема Бошру – старшего директора CBC News по вопросам журналистских стандартов и общественного доверия. Копию документа получили и другие канадские медиа.

В CBC заявили, что эта рекомендация соответствует давней редакционной политике компании по использованию слов "террорист" и "терроризм".

Представитель CBC по связям с общественностью Керри Келли пояснила, что телекомпания предпочитает использовать такие определения с указанием того, кому именно они принадлежат.

По ее словам, задача журналистов состоит в том, чтобы точно и подробно сообщать факты преступлений, передавать масштаб насилия, цитировать пострадавших и приводить оценки должностных лиц и экспертов.

В CBC считают, что сами журналисты не должны определять конкретные группы как террористов или отдельные действия как терроризм.

"Мы являемся свидетелями", - заявила Келли.

В компании объясняют такую позицию тем, что слова "террорист" и "терроризм" слишком нагружены политическим и эмоциональным содержанием и поэтому, по мнению CBC, могут мешать журналистской работе.

У CBC уже возникали споры из-за этой политики

Редакционный подход телекомпании ранее становился предметом критики. В частности, вопросы возникали по поводу освещения CBC нападений в Израиле 7 октября 2023 года.

В том году главный редактор и генеральный менеджер CBC Броди Фэнлон заявлял, что журналисты должны "проявлять чрезвычайную осторожность", прежде чем использовать слова "террорист" или "терроризм".

Канадские политики подвергли критике CBC

Депутат от Консервативной партии Канады Рэйчел Томас назвала рекомендации телекомпании "позорными".

Она заявила, что отказ называть нападения террористическим актом является неуважением к жертвам, их семьям, выжившим и спасателям.

В то же время в CBC настаивают: компания не отрицает самих фактов нападений, а лишь придерживается редакционного принципа, согласно которому термины "террорист" и "терроризм" журналисты не должны использовать в качестве собственной характеристики события.

Что произошло 11 сентября 2001 года

Нападения 11 сентября 2001 года стали одной из самых больших террористических атак в истории США. В тот день 19 угонщиков захватили четыре пассажирских самолета.

Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет атаковал Пентагон вблизи Вашингтона, а четвертый разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры и члены экипажа попытались сопротивляться похитителям.

В результате нападений погибли почти 3000 человек.