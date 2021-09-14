Теракт на вокзале: СБУ провела контр-диверсионные учения на Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) провела контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Сватово на Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По легенде диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки.
Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.
Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным.
"Участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам и отработали навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуацию населения, ликвидацию последствий диверсии", - сообщили в СБУ.
В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.