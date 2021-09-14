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Теракт на залізничному вокзалі: СБУ провела контрдиверсійні навчання на Донбасі

Автор: Инна Собора

Служба безпеки України (СБУ) провела контрдиверсійні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу - у Сватовому на Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За легендою диверсанти вчинили терористичний акт на залізничному вокзалі, підірвавши два вибухових пристрої. Два інші вибухи правоохоронцям вдалося запобігти, завчасно виявивши місця закладення вибухівки.

Перехожих із прилеглої до залізничного вокзалу території оперативно евакуювали.

Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.

"Учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам та навички пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, евакуації населення, ліквідації наслідків диверсії", - повідомили в СБУ.

У тренуваннях взяли участь представники регіональних підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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