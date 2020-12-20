Теракт в Вене: в Австрии задержали еще двух подозреваемых

Фото: полиция (facebook.com/innenministerium)

В Австрии задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту в Вене. Теракт в австрийской столице произошел 2 ноября.

Об этом сообщает Kurier.

Аресты были совершены в пятницу, 18 декабря.

Сообщается, что следы ДНК одного из них, 26-летнего гражданина Австрии родом из Афганистана, были найдены на оружии, которым пользовался нападающий. О гражданстве и происхождении второго задержанного не сообщают.

В течение дня должно быть принятие решения о дальнейшем содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Напомним, 2 ноября в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.

Ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с Соединенными Штатами по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Позже ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Добавим, что после теракта в Вене, австрийская власть решила закрыть все синагоги на территории страны.