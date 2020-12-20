Теракт у Відні: в Австрії затримали ще двох підозрюваних

Фото: поліція (facebook.com/innenministerium)

В Австрії затримали ще двох осіб, підозрюваних у причетності до теракту у Відні. Теракт в австрійській столиці відбувся 2 листопада.

Про це повідомляє Kurier.

Арешти були здійснені в п'ятницю, 18 грудня.

Повідомляється, що сліди ДНК одного з них, 26-річного громадянина Австрії родом з Афганістану, були знайдені на зброю, якою користувався нападник. Про громадянство і походження другого затриманого не повідомляють.

Протягом дня має бути прийняття рішення про подальше утримання під вартою в якості запобіжного заходу.

Нагадаємо, 2 листопада у Відні відбулися терористичні атаки відразу в шести локаціях, в тому числі і на центральній площі Грабен. Правоохоронці ліквідували одного з нападників, затримали ще чотирьох.

Відповідальність за теракт взяли джихадисти. За їх словами, стрілянина у Відні - це помста Австрії за участь в коаліції зі Сполученими Штатами по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".

Пізніше відповідальність за вчинення теракту в Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Додамо, що після теракту у Відні, австрійська влада вирішила закрити всі синагоги на території країни.