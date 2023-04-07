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Теракт у Тель-Авіві: загиблий та постраждалі були туристами

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П'ятниця 07 квітня 2023 23:36
Теракт у Тель-Авіві: загиблий та постраждалі були туристами Фото: загиблий та постраждалі в Тель-Авіві були туристами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Тель-Авіві сьогодні увечері, 7 квітня, стався теракт. Повідомляється, що загиблий та всі постраждалі були туристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Співробітники служби екстреної допомоги "Маген Давид Адом" констатували смерть чоловіка віком близько 30 років. Раніше повідомлялося, що жертвою теракту став гість із Італії. Ще п'ятеро туристів отримали поранення. Троє – середнього ступеня тяжкості, серед яких 39-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Ще двох дорослих легко поранено – це чоловік близько 50 років і 70-річна жінка. За даними поліції, нападник автомобілем збив групу туристів.

Один із свідків події розповів, що побачив трьох поранених, які лежали на землі. Терорист лежав зі зброєю поруч із ним, а довкола нього було кілька поліцейських.

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері відбулася стрілянина на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві. Внаслідок цього поранено було шістьох людей, ще одну - вбито.

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