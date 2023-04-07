Теракт у Тель-Авіві: загиблий та постраждалі були туристами

У Тель-Авіві сьогодні увечері, 7 квітня, стався теракт. Повідомляється, що загиблий та всі постраждалі були туристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Співробітники служби екстреної допомоги "Маген Давид Адом" констатували смерть чоловіка віком близько 30 років. Раніше повідомлялося, що жертвою теракту став гість із Італії. Ще п'ятеро туристів отримали поранення. Троє – середнього ступеня тяжкості, серед яких 39-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Ще двох дорослих легко поранено – це чоловік близько 50 років і 70-річна жінка. За даними поліції, нападник автомобілем збив групу туристів.

Один із свідків події розповів, що побачив трьох поранених, які лежали на землі. Терорист лежав зі зброєю поруч із ним, а довкола нього було кілька поліцейських.