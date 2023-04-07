Теракт в Тель-Авиве: погибший и пострадавшие были туристами

В Тель-Авиве сегодня вечером, 7 апреля, произошел теракт. Сообщается, что погибший и все пострадавшие были туристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сотрудники службы экстренной помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины в возрасте около 30 лет. Ранее сообщалось, что жертвой теракта стал гость из Италии. Еще пятеро туристов получили ранения. Трое – средней степени тяжести, среди которых 39-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Еще двое взрослых были легко ранены – это мужчина около 50 лет и 70-летняя женщина. По данным полиции, нападавший на автомобиле сбил группу туристов.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что увидел трех раненых, лежащих на земле. Террорист лежал с оружием рядом с ним, а вокруг него было несколько полицейских.