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Теракт в Тель-Авиве: погибший и пострадавшие были туристами

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Пятница 07 апреля 2023 23:36
Теракт в Тель-Авиве: погибший и пострадавшие были туристами Фото: погибший и пострадавшие в Тель-Авиве были туристами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Тель-Авиве сегодня вечером, 7 апреля, произошел теракт. Сообщается, что погибший и все пострадавшие были туристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сотрудники службы экстренной помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины в возрасте около 30 лет. Ранее сообщалось, что жертвой теракта стал гость из Италии. Еще пятеро туристов получили ранения. Трое – средней степени тяжести, среди которых 39-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Еще двое взрослых были легко ранены – это мужчина около 50 лет и 70-летняя женщина. По данным полиции, нападавший на автомобиле сбил группу туристов.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что увидел трех раненых, лежащих на земле. Террорист лежал с оружием рядом с ним, а вокруг него было несколько полицейских.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером произошла стрельба на Западном берегу Иордана, в Тель-Авиве. В результате этого ранены были шесть человек, еще один - убит.

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