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Теракт у Тель-Авіві: автомобіль збив людей на тротуарі, є постраждалі

Фото: у Тель-Авіві автомобіль збив людей на тротуарі, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Тель-Авіві чоловік на автомобілі збив людей на тротуарі, після чого напав на перехожих. Внаслідок події є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні близько 13:00 на вулиці Пінхас Розен у Тель-Авіві (район Рамат а-Хаяль) автомобіль виїхав на тротуар та наїхав на перехожих, після чого напав на громадян.

У поліції повідомляють, що терорист, керуючи автомобілем, збив людей, які стояли біля торгового центру. Після цього він вийшов з машини і завдав кільком громадянам поранення гострим предметом.

За даними поліції, поранено семеро людей, троє з них у тяжкому стані.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що 46-річна жінка перебуває у тяжкому стані, двоє травмованих приблизно 30 років - у середній тяжкості та ще двоє людей отримали легкі травми.

За попередніми даними, йдеться про теракт. Деякі ЗМІ пишуть, що це був "подвійний теракт із наїздом автомобіля та стріляниною".

Поліція заявляє, що терорист нейтралізований.

Теракти у Тель-Авіві

На жаль, сьогоднішній теракт не єдиний, який стався у місті. Наприклад, навесні в Тель-Авіві сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що й улітку відбувалися надзвичайні події. Лише вчора 16-річний араб напав із ножем на 20-річного єврейського юнака, поранивши його. Нападника затримали.

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ІзраїльТерактТель-Авив