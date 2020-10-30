Теракт в Ницце: полиция задержала предполагаемого сообщника

По делу о теракте в Ницце (Франция) местная полиция задержала предполагаемого сообщника нападавшего. По данным следствия, он контактировал с террористом.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в четверг вечером был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в контакте с нападавшим. Других подробностей пока нет.

Напомним, вчера днем в Ницце мужчина с ножом совершил нападение на людей в соборе, в результате чего погибли три человека. Нападавший предположительно связан с радикальным исламизмом.

По словам главного прокурора Жан-Франсуа Рикара, террорист является выходцем из Туниса, 1999 года рождения. В Европу он попал в сентябре 2020 как нелегальный мигрант. Источники в тунисской службе безопасности раскрыли его имя - Браим Ауиссауи. По данным следствия, террорист прибыл в Ниццу перед самим нападением.

Помимо теракта в Ницце вчера во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, будет усилена охрана школ и церквей.