Теракт в Ніцці: поліція затримала ймовірного спільника

У справі про теракт в Ніцці (Франція) місцева поліція затримала ймовірного спільника нападника. За даними слідства, він контактував з терористом.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в четвер увечері було затримано 47-річного чоловіка, підозрюваний в контакті з нападником. Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, вчора вдень у Ніцці чоловік з ножем скоїв напад на людей в соборі, в результаті чого загинули три особи. Нападник імовірно пов'язаний з радикальним ісламізмом.

За словами головного прокурора Жан-Франсуа Рікара, терорист є вихідцем з Тунісу, 1999 року народження. До Європи він потрапив у вересні 2020 як нелегальний мігрант. Джерела в туніській службі безпеки розкрили його ім'я - Браїм Ауіссауї. За даними слідства, терорист прибув до Ніцци перед самим нападом.

Крім теракту в Ніцці вчора у Франції попередили ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилено охорону шкіл і церков.