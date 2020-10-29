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Теракт в Ницце: нападавшим оказался 25-летний мужчина арабской внешности

Автор: РБК-Украина

Французские следователи допросили мужчину, совершившего теракт в Ницце. Злоумышленник сообщил, что ему 25 лет и что его зовут Брахим.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Ранее телеканал BFM TV, которому один из жителей Ниццы передал фотографию нападавшего, раненого полицией и лежащего на асфальте, сообщил, что это молодой человек арабской внешности.

По информации издания, документов при нем не было. Полиция сняла у задержанного отпечатки пальцев.

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Злоумышленник при задержании получил несколько пулевых ранений, в частности в плечо и ногу. Он помещен в госпиталь имени Пастера города Ницца.

29 октября в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло нападение на людей. В результате теракта в Ницце погибли три человека. По данным местных СМИ, как минимум одна из жертв была обезглавлена в соборе.

Известно, что террорист был вооружен ножом. Предположительно, он причастен к исламистским движениям.

Кроме того, во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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