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Теракт в Ніцці: нападником виявився 25-річний чоловік арабської зовнішності

Автор: РБК-Україна

Французькі слідчі допитали чоловіка, який скоїв теракт в Ніцці. Зловмисник повідомив, що йому 25 років і що його звуть Брахім.

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Раніше телеканал BFM TV, якому один з жителів Ніцци передав фотографію нападника, пораненого поліцією і лежачого на асфальті, повідомив, що це молодий чоловік арабської зовнішності.

За інформацією видання, документів при ньому не було. Поліція зняла у затриманого відбитки пальців.

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При затриманні зловмисник отримав кілька кульових поранень, зокрема в плече і ногу. Він поміщений в госпіталь імені Пастера міста Ніцца.

29 жовтня в церкві Нотр-Дам в Ніцці стався напад на людей. результаті теракту в Ніцці загинули три людини. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше одна з жертв була з відтятою головою в соборі.

Відомо, що терорист був озброєний ножем. Імовірно, він причетний до ісламістських рухів.

Крім того, у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

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Новини України ФранціяНиццаТеракт