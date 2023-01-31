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Теракт у мечеті в Пакистані: кількість загиблих різко зросла

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Вівторок 31 січня 2023 07:39
Теракт у мечеті в Пакистані: кількість загиблих різко зросла Фото: Кількість загиблих від теракту в Пакистані зросла до 87
Автор: Олег Васьків

Кількість загиблих внаслідок терористичного акту в мечеті пакестанського міста Пешавар перевищила 80 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У місцевій лікарні вказали, що жертвами теракту стали щонайменше 87 осіб, ще 57 - зазнали поранень.

Окрім цього, кілька людей перебувають у важкому стані.

За інформацією The Guardian, пакистанське крило "Талібану" вже взяло на себе відповідальність за інцидент.

Нагадаємо, 30 січня у північно-західному місті Пакистану Пешавар в мечеті стався терористичний акт. Більшість жертв були поліцейськими, які зібралися на молитву.

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