Теракт у мечеті в Пакистані: кількість загиблих різко зросла

Фото: Кількість загиблих від теракту в Пакистані зросла до 87

Кількість загиблих внаслідок терористичного акту в мечеті пакестанського міста Пешавар перевищила 80 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У місцевій лікарні вказали, що жертвами теракту стали щонайменше 87 осіб, ще 57 - зазнали поранень. Окрім цього, кілька людей перебувають у важкому стані. За інформацією The Guardian, пакистанське крило "Талібану" вже взяло на себе відповідальність за інцидент.