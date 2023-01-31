Теракт у мечети в Пакистане: количество погибших резко возросло

Фото: Число погибших от теракта в Пакистане возросло до 87

Число погибших в результате террористического акта в мечети пакестанского города Пешавар превысило 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В местной больнице указали, что жертвами теракта стали по меньшей мере 87 человек, еще 57 - получили ранения. Кроме этого, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По информации The Guardian, пакистанское крыло "Талибана" уже взяло на себя ответственность за инцидент.