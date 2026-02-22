Теракт у Львові: як розшукали ймовірну підривницю - деталі від Клименка

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові пролунали вибухи. За попередніми даними, загинула 23-річна поліцейська, також є постраждалі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

За даними слідства, о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.

Унаслідок вибухів пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

Станом на ранок було відомо, що внаслідок вибухів постраждали правохоронці і загинула щонайменше одна жінка-поліцейська.

Вже вдень правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові.

Згідно з основною версією, замовником теракту є Росія.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вибухів у Львові. Вже відомо, що поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.

Президент Володимир Зеленський також повідомив про доповідь Клименка щодо ситуації у Львові.