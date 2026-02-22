Теракт у Львові: як розшукали ймовірну підривницю - деталі від Клименка

Теракт у Львові вночі 22 лютого, скоріш за все, був виконаний на замовлення Росії. Ймовірну підривницю вдалося швидко розшукати завдяки відео з камер спостереження.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Сьогодні вночі у Львові стався терористичний акт. Я одразу прибув на місце події. Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Ворог вкотре використовує вербування наших громадян, створюючи смертельні пастки для українських правоохоронців", - сказав Клименко.
За його словами, окрім загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки, у результаті теракту поранено 25 людей. Наразі у медичних закладах перебувають 11 осіб, шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Міністр розповів, що відвідав поранених у лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
"Завдяки відео з камер спостереження вдалося швидко відпрацювати маршрут руху підозрюваної та зафіксувати момент закладення вибухового пристрою. Уже через 10 годин після підриву поліція спільно із СБУ затримали ймовірну виконавицю", - додав Клименко.
Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації цього злочину.
Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові пролунали вибухи. За попередніми даними, загинула 23-річна поліцейська, також є постраждалі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.
За даними слідства, о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.
Унаслідок вибухів пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.
Станом на ранок було відомо, що внаслідок вибухів постраждали правохоронці і загинула щонайменше одна жінка-поліцейська.
Вже вдень правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові.
Згідно з основною версією, замовником теракту є Росія.
Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вибухів у Львові. Вже відомо, що поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Президент Володимир Зеленський також повідомив про доповідь Клименка щодо ситуації у Львові.