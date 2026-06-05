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Теракт на "Новій пошті" у Києві: депо тимчасово закрили

11:20 05.06.2026 Пт
2 хв
Стало відоме ім'я загиблого працівника
aimg Тетяна Степанова
Фото: теракт у Києві стався на "Новій пошті" (t.me/kyiv_pro_office)

Сьогоднійшій вибух у Києві, який кваліфікували як теракт, стався у сортувальному центрі "Нової пошти" у Києві. Роботу депо тимчасово призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"5 червня близько 04:15 на території сортувального депо Нової пошти в Києві стався вибух, внаслідок якого виникло загоряння", - повідомили у компанії.

Заначається, що на місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів. Пожежу локалізовано та ліквідовано.

Внаслідок вибуху загинув 58-річний працівник "Нової пошти" Іван Жарий. Ще двоє співробітників - 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов - отримали травми та перебувають під наглядом медиків.

"Ми на постійному зв’язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Компанія також візьме на себе організацію поховання загиблого колеги", - зазначили у "Новій пошті".

Фото: загиблий працівник "Нової пошти" Іван Жарий (t.me/novapostcorp)

Роботу об’єкта тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії та робота профільних служб для встановлення всіх обставин і причин події.

"Нова пошта" повністю співпрацює з правоохоронними органами та рятувальними службами. До завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту", - додали у компанії.

Читайте також: Вибух на поштовому терміналі у Києві кваліфікували як теракт

Вибух на "Новій пошті"

Нагадаємо, вранці 5 червня стався вибух в сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва.

Під час огляду однієї з посилок вона вибухнула. Загинув чоловік, ще двоє отримали поранення.

Вибух на поштовому терміналі отримав офіційну кваліфікацію - слідчі порушили справу про теракт, що призвів до загибелі людини.

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