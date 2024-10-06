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В Ізраїлі ще один теракт: невідомий розстріляв людей на автовокзалі Беер-Шеви

Неділя 06 жовтня 2024 16:03
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В Ізраїлі ще один теракт: невідомий розстріляв людей на автовокзалі Беер-Шеви Фото: в Ізраїлі знову стався теракт (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні на півдні Ізраїлю стався теракт. Невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі міста Беєр-Шева, є поранені, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з останньою інформацією від служби швидкої допомоги Magen David Adom (MDA), медики загалом надали допомогу 11 людям, пораненим внаслідок теракту на центральному автовокзалі Беер-Шеви. У тому числі допомогу було надано 25-річній жінці, яка померла від отриманих ран.

За даними MDA, серед постраждалих, доставлених до лікарні Soroka, є жінка віком 20 років у стані середньої тяжкості, а також четверо чоловіків віком 20 років, які теж у стані середньої тяжкості. Усі вони отримали вогнепальні поранення.

Ще п'ятеро людей перебувають у задовільному стані після удару осколками скла або тупих травм. Також у MDA додали, що ще троє людей проходять лікування від гострої тривожності.

Відомо, що терориста, який скоїв напад, було застрелено.

Після теракту ізраїльський міністр транспорту Мірі Регев заявила, що сім'ї терористів мають бути депортовані після перестрілки на автовокзалі, внаслідок якої одна людина загинула та 10 отримали поранення.

"Настав час для стримуючого покарання, яке запобігатиме нападу на територію Ізраїлю", - написала вона в соцмережі Х.

The Times of Israel зазначає, що коротке послання Регев прозвучало на тлі непідтверджених повідомлень про те, що винуватцем нападу, якого застрелили, був громадянин Ізраїлю з бедуїнської громади на півдні країни

Зазначимо, що в Ізраїлі час від часу відбуваються теракти. Зокрема, у вівторок 1 жовтня невідомі почали стрілянину в районі Яффо міста Тель-Авів. Спочатку повідомлялося, що внаслідок теракту загинуло четверо людей і семеро постраждали. Однак пізніше кількість жертв і поранених зросла.

Наступного дня відповідальність за стрілянину взяло на себе терористичне угруповання ХАМАС.

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