ХАМАС взяв на себе відповідальність за стрілянину в Тель-Авіві

Озброєне крило ХАМАСу, бригади "Аль-Кассам", взяло на себе відповідальність за стрілянину і ножові напади в Тель-Авіві. Зауважимо, що вчора внаслідок сутичок загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Сьогодні бригада "Аль-Кассам" заявила, що бере на себе відповідальність за вчорашню операцію.

Теракти в Ізраїлі

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, в Тель-Авіві невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Пізніше кількість жертв і поранених зросла.

Зазначимо, що серед поранених є українка.

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