В Израиле еще один теракт: неизвестный расстрелял людей на автовокзале Беэр-Шевы

Сегодня на юге Израиле произошел теракт. Неизвестный открыл огонь на центральном автовокзале города Беэр-Шева, есть раненые, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Согласно последней информации от службы скорой помощи Magen David Adom (MDA), медики в общей сложности оказали помощь 11 людям, раненым в результате теракта на центральном автовокзале Беэр-Шевы. В том числе, помощь была предоставлена 25-летней женщине, которая скончалась от полученных ран.

По данным MDA, среди пострадавших, доставленных в больницу Soroka, есть женщина в возрасте 20 лет в состоянии средней тяжести, а также четверо мужчин в возрасте 20 лет, которые тоже в состоянии средней тяжести. Все они получили огнестрельные ранения.

Еще пять человек находятся в удовлетворительном состоянии после удара осколками стекла или тупых травм. Также в MDA добавили, что еще три человека проходят лечение от острой тревожности.

Известно, что террорист, который совершил нападение, был застрелен.

После теракта израильский министр транспорта Мири Регев заявила, что семьи террористов должны быть депортированы после перестрелки на автовокзале, в результате которой один человек погиб и 10 получили ранения.

"Пришло время для сдерживающего наказания, которое предотвратит нападение на территорию Израиля", - написала она в соцсети Х.

The Times of Israel отмечает, что краткое послание Регев прозвучало на фоне неподтвержденных сообщений о том, что виновником нападения, которого застрелили, был гражданин Израиля из бедуинской общины на юге страны