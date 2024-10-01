У Тель-Авіві сталася стрілянина: є жертви , поліція допускає теракт

У Тель-Авіві сьогодні, 1 жовтня, невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Внаслідок інциденту є жертви.

Інцидент стався на Єрусалимській вулиці поряд із станцією легкорейкового транспорту. Поліція стверджує, що четверо людей загинули, ще семеро отримали поранення.

За інформацією Reuters, на відео, яке публікують у мережі, видно, як озброєні люди виходять на станції легкорейкового транспорту та відкривають вогонь.

Медики та парамедики вже надали медичну допомогу на місці кільком постраждалим із пораненнями різного ступеня тяжкості, включаючи тих, хто був непритомний.

При цьому, як пише The Times of Israel, поліція заявляє, що стрілянина в Яффо - це, ймовірно, теракт.

מזירת האירוע ביפו pic.twitter.com/0YrjLUY1xX — מגן דוד אדום (@mda_israel) October 1, 2024

Згідно з непідтвердженими даними, у нападі брали участь щонайменше два стрільці.