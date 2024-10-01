У Тель-Авіві сталася стрілянина: є жертви , поліція допускає теракт
У Тель-Авіві сьогодні, 1 жовтня, невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Внаслідок інциденту є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Times of Israel.
Інцидент стався на Єрусалимській вулиці поряд із станцією легкорейкового транспорту. Поліція стверджує, що четверо людей загинули, ще семеро отримали поранення.
За інформацією Reuters, на відео, яке публікують у мережі, видно, як озброєні люди виходять на станції легкорейкового транспорту та відкривають вогонь.
Медики та парамедики вже надали медичну допомогу на місці кільком постраждалим із пораненнями різного ступеня тяжкості, включаючи тих, хто був непритомний.
При цьому, як пише The Times of Israel, поліція заявляє, що стрілянина в Яффо - це, ймовірно, теракт.
מזירת האירוע ביפו pic.twitter.com/0YrjLUY1xX— מגן דוד אדום (@mda_israel) October 1, 2024
Згідно з непідтвердженими даними, у нападі брали участь щонайменше два стрільці.
Що передувало
Нагадаємо, такий теракт у Тель-Авіві стався того ж дня, коли Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану.
Поки ізраїльські війська перебувають у прикордонній зоні, вони мають намір вразити інфраструктуру угруповання, що загрожує мирним жителям Ізраїлю.
Більш детально про ізраїльську операцію і в чому полягають її цілі - у матеріалі РБК-Україна.
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