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Теракт в Гродно виявився фейком. У Білорусі опозиція розкрила чергове інсценування

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Білорусь, Вівторок 21 березня 2023 20:00
Теракт в Гродно виявився фейком. У Білорусі опозиція розкрила чергове інсценування Фото: у Білорусі опозиція розкрила чергове інсценування (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Білоруський "Комітет державної безпеки" нібито запобіг теракту, який мав трапитись у місті Гродно 19 березня цього року. Однак, як вияснили опозиціонери, це було чергове інсценування пропагандистів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал громадської організації колишніх білоруських силовиків ByPol.

Білоруські ЗМІ опублікували фото та відео спецоперації, під час якої було ліквідовано чоловіка, який нібито проник в країну. Подія трапилась 19 березня у місті Гродно на вулиці Курчатова.

Як розповіли пропагандисти, загиблим виявився нібито громадянин РФ Ломакін Олексій Миколайович, 1981 р.н. Пізніше було вказано, що його паспорт підробний.

Як дізнались представники ByPol, ніякого терориста насправді не було. Чоловік, якого ліквідували, насправді підставний. Він виявився чинним співробітником білоруського "КДБ" - Захаровим Олексієм Миколайович, 18.04.1981 р.н. Він родом з Гродно, і проходить службу в оперативно-пошуковому відділі УКДБ у Вітебській області.

У ByPol зауважили, що інсценування теракту пов'язане з тим Днем волі, який проходить в Білорусі 25 березня. Метою інсценування є залякування білорусів, які продовжують боротися з режимом.

Теракт в Гродно виявився фейком. У Білорусі опозиція розкрила чергове інсценування

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко, вчора 9 березня, підписав закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

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