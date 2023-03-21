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Теракт в Гродно оказался фейком. В Беларуси оппозиция раскрыла очередною инсценировку

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Беларусь, Вторник 21 марта 2023 20:00
Теракт в Гродно оказался фейком. В Беларуси оппозиция раскрыла очередною инсценировку Фото: в Беларуси оппозиция раскрыла очередное инсценировку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Белорусский "Комитет государственной безопасности" якобы предотвратил теракт, который должен был случиться в городе Гродно 19 марта этого года. Однако, как выяснили оппозиционеры, это была очередная инсценировка пропагандистов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал общественной организации бывших белорусских силовиков ByPol.

Белорусские СМИ опубликовали фото и видео спецоперации, во время которой был ликвидирован мужчина, якобы проникший в страну. Событие произошло 19 марта в городе Гродно на улице Курчатова.

Как рассказали пропагандисты, погибшим оказался якобы гражданин РФ Ломакин Алексей Николаевич, 1981 г.р. Позже было отмечено, что его паспорт поддельный.

Как узнали представители ByPol, никакого террориста на самом деле не было. Мужчина, которого ликвидировали, действительно подставный. Он оказался действующим сотрудником белорусского "КГБ" - Захаровым Алексеем Николаевичем, 18.04.1981 г.р. Он родом из Гродно, и проходит службу в оперативно-розыскном отделе УКГБ в Витебской области.

В ByPol отметили, что инсценировка теракта связана с тем Днем воли, который проходит в Беларуси 25 марта. Целью инсценировки является устрашение белорусов, которые продолжают бороться с режимом.

Теракт в Гродно оказался фейком. В Беларуси оппозиция раскрыла очередною инсценировку

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Лукашенко, вчера 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмене.

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