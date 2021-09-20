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Теракт в Днепре: следствие рассматривает две версии

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Днепр, Понедельник 20 сентября 2021 18:19
Теракт в Днепре: следствие рассматривает две версии Фото: место теракта в Днепре (dp npu gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В деле о теракте в Днепре, в котором погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор-парамедик Алексей Кавлак, рассматривают две версии. Одна из них связана с их работой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы областной прокуратуры Александра Савенко.

По его словам, теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или с "неприязненными отношениями с определенным кругом лиц". По его словам, погибшие имели активную гражданскую позицию.

"Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", - объяснил он одну из версий.

Савенко также отметил, что говорить о том, что именно было изъято с места происшествия и была ли это самодельная бомба, можно будет только после экспертизы.

Напомним, теракт в Днепре произошел 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в котором находились Гречищева и Кавлак.

Также сообщалось, что взрыв расследует СБУ.

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