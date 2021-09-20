Теракт в Днепре: следствие рассматривает две версии
В деле о теракте в Днепре, в котором погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор-парамедик Алексей Кавлак, рассматривают две версии. Одна из них связана с их работой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы областной прокуратуры Александра Савенко.
По его словам, теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или с "неприязненными отношениями с определенным кругом лиц". По его словам, погибшие имели активную гражданскую позицию.
"Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", - объяснил он одну из версий.
Савенко также отметил, что говорить о том, что именно было изъято с места происшествия и была ли это самодельная бомба, можно будет только после экспертизы.
Напомним, теракт в Днепре произошел 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в котором находились Гречищева и Кавлак.
Также сообщалось, что взрыв расследует СБУ.