СБУ подключилась к расследованию теракта в Днепре

Расследованием теракта в Днепре займется также Служба безопасности Украины. Следователи уже принялись устанавливать обстоятельства взрыва и лиц, причастных к нему.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, СБУ тоже открыла уголовное производство по факту взрыва в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого.

"По имеющейся информации, в результате взрыва погибли два человека. Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, которая в момент взрыва также находилась в автомобиле", - отметил Дехтяренко.

По факту инцидента внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.