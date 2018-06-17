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Теракт в Афганистане: число погибших возросло до 14

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 21:21
Иллюстративное фото (twitter.com/krymrealii)
Иллюстративное фото (twitter.com/krymrealii)

В результате теракта в Афганистане погибли 14 и ранения получили 45 человек

В Джелал-Абаде (Афганистан) вследствие теракта перед зданием администрации губернатора афганской провинции Нангархар число погибших возросло до 14. Об этом сообщил секретарь администрации губернатора Атауллах Хогяни, передает "Анадолу".

"В результате теракта погибли 14 и ранения получили 45 человек. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял", - сказал пресс-секретарь.

Напомним,  ранее сообщалось, что в городе Джалал-Абад  в воскресенье, 17 июня, произошел второй за два дня взрыв, вследствие чего погибло минимум 10 человек. Известно, что бомбу взорвал смертник.

Днем ранее, 16 июня, в Афганистане во время встречи членов группировки "Талибан" и представителей правоохранительных органов страны произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек.

Также в результате взрыва автомобиля в городе Нангархара 16 июня число погибших составило 35 человек, еще 65 получили ранения. Ответственность за этот взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Теги публикации: Афганистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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