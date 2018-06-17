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Інтерв'ю

Теракт в Афганістані: кількість загиблих зросла до 14

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 21:21
Ілюстративне фото (twitter.com/krymrealii)
Ілюстративне фото (twitter.com/krymrealii)

У результаті теракту в Афганістані загинули 14 і поранено 45 осіб

В Джалал-Абаді (Афганістан) внаслідок теракту перед будівлею адміністрації губернатора афганської провінції Нангархар кількість загиблих зросла до 14. Про це повідомив секретар адміністрації губернатора Атауллах Хогяни, передає "Анадолу".

"В результаті теракту загинули 14 і поранено 45 осіб. Відповідальність за теракт поки ніхто на себе не взяв", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Джалал-Абад в неділю, 17 червня, стався другий за два дні вибух, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 осіб. Відомо, що бомбу підірвав смертник.

Днем раніше, 16 червня, в Афганістані під час зустрічі членів угрупування "Талібан" і представників правоохоронних органів країни стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 26 осіб.

Також в результаті вибуху автомобіля в місті Нангархара 16 червня число загиблих склало 35 осіб, ще 65 отримали поранення. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

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Теги публікації: Афганистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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