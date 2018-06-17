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В результате второго за два дня взрыва в Афганистане погибли минимум 10 человек

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 15:26
Фото: Фото: боевики Талибана (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Фото: Фото: боевики Талибана (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт

В городе Джалал-Абад (Афганистан) сегодня, 17 июня, произошел второй за два дня взрыв. Об этом сообщает канал TOLO News.

Отмечается, что бомбу взорвал смертник.

По предварительной информации, погибло минимум 10 человек.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Напомним, как сообщалось ранее, число погибших в результате взрыва автомобиля в городе Нангархара (Афганистан) возросло до 35, еще 65 человек получили ранения.

Отметим, взрыв произошел в ходе встречи афганских военных с боевиками движения "Талибан", представители которого недавно договорились с властями страны о перемирии в честь праздника Ид-аль-Фитр. В многочисленных городах страны участники движения "Талибан" проводили встречи с военнослужащими в честь перемирия. Именно во время одной из таких встреч в Нангархаре и произошел теракт.

По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

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Теги публикации: Талибан, Афганистан, Жертвы, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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