Теракт в аэропорту Кабула: число жертв увеличилось до 14

Еже 60 человек получили ранения

В результате взрыва в аэропорту Кабула число погибших возросло до 14 человек. Об этом сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Афганистана.

Сообщается, что при подрыве смертника в аэропорту Кабула погибли 14 человек. Также указано, что ранения получили не менее 60 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что незадолго до взрыва аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдула-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год. В результате атаки смертника сам Дустум не пострадал.

Как известно, Дустум считается лидером узбекского меньшинства в Афганистане. Он покинул страну в мае 2017 года - уехал в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи.