Теракт в аеропорту Кабула: кількість жертв збільшилася до 14

Ще 60 осіб отримали поранення

В результаті вибуху в аеропорту Кабула кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомляє телеканал ToloNews з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Афганістану.

Повідомляється, що при підриві смертника в аеропорту Кабула загинули 14 людей. Також зазначено, що поранення отримали не менше 60 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незадовго до вибуху аеропорт покинув кортеж віце-президента Афганістану Абдула-Рашида Дустума, який прибув з Туреччини, де він провів останній рік. В результаті атаки смертника сам Дустум не постраждав.

Як відомо, Дустум вважається лідером узбецької меншини в Афганістані. Він покинув країну в травні 2017 року - поїхав до Туреччини за підозрою у викраданні і тортурах свого політичного противника, екс-губернатора провінції Джаузджан Ахмада Ешчи.