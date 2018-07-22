В Кабуле смертник совершил самоподрыв в аэропорту

В результате инцидента 10 человек получили ранения или погибли

В результате атаки смертника в аэропорту рядом с Кабулом 10 человек получили ранения или погибли. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что незадолго до этого аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдула-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год.

"Мы можем подтвердить, что 10 человек были убиты или ранены во время взрыва, вызванного нападением смертника", - сообщил представитель министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

При этом он не уточнил точное количество погибших и пострадавших, однако сообщил, что от атаки смертника пострадали представители служб безопасности и гражданские лица, в том числе один ребенок.

Отметим, что в результате атаки смертника сам Дустум не пострадал.

Как известно, Дустум считается лидером узбекского меньшинства в Афганистане. Он покинул страну в мае 2017 года - уехал в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи.

Напомним, ранее в Кабуле вследствие взрыва возле здания Министерства развития сельских районов погибли шесть человек.